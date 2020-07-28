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أخبار العالم

في 24 ساعة.. روسيا تسجل 5395 إصابة جديدة بكورونا و8888 حالة شفاء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 823515 حالة.


وأضافت الصحة الروسية أن تم الإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 13504 حالة.

وأوضحت الصحة الروسية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تعافي 8888 شخصا من مرض فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قد أعلنت، أمس الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من الأول من أغسطس.

وأكدت الوكالة أنه يتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا عند القيام برحلات دولية إلى المطارات الروسية في ظل رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.
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