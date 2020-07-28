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أخبار العالم

مجلس الوزراء اللبناني يقرر تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى الأمم المتحدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:18 م
مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني برئاسة حسان دياب
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على صالح
قرر مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة؛ احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع أمس على الحدود اللبنانية.

وبدوره، اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب إسرائيل، بجريمة الاعتداء على سيادة لبنان وخرق القرار الدولي 1701، في اجتماعه مع الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الدفاع الأعلى بالقصر الجمهوري. 

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وقال دياب إن "العدو قام بتصعيد عسكري خطير وهو يدفع لتعديل مهام قوات اليونيفيل وقواعد الاشتباك"، كما دعا إلى توخي الحذر في الأيام المقبلة؛ تحسُبا لانزلاق الأمور نحو الأسوأ على الحدود اللبنانية مع "فلسطين المحتلة".
 
وادان صباح اليوم، الرئيس اللبناني ميشال عون في جلسة المجلس الأعلى للدفاع، الإعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، واصفا ما حدث بأنه تهديد لمناخ الاستقرار في الجنوب، لاسيما وأن مجلس الأمن سيبحث قريبا تجديد مهام اليونيفيل.

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