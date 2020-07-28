في الجزائر.. 642 إصابة جديدة بـ كورونا و11 حالة وفاة

كشفت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد داخل الجزائر منذ انتشار الجائحة وحتي اليوم بلغ 28615 حالة.





كما سجلت الوزارة 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات داخل الجزائر الي 1174 حالة منذ بداية انتشار كوفيد 19 داخل الجزائر.





ويُشار إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد قررت تمديد الحجر الصحي المفروض على جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي لمدة 15 يومًا، وذلك للحد من تفشي الفيروس حيث تم غلق جميع مداخل الجزائر العاصمة في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة ومنع انتشار كورونا.