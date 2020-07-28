دولة عربية تعين سفيرا لها بـ سوريا.. والأسد يعتمد أوراقه

وافق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم على اعتماد أوراق لحسن تهامي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وخوتابا باغرات راشوفيتش سفيرا لجمهورية أبخازيا، لدى سوريا.









جدير بالذكر ان الرئيس السوري بشار الأسد استقبل السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة الأنباء السورية سانا.









وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.









ويُشار الي ان الرئيس السوري استقبل السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة.