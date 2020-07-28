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تعليم

مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية لتنسيق 2020

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:18 م
تربية رياضية
تربية رياضية
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كريم ناصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني . 

يبدأ التسجيل لاختبارات القدرات فى الفترة  من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020

وننشر للطلاب الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات :

بالنسبة للطلبة: فانلة بدون اكمام – بنطلون قصير ( شورت ) حذاء خفيف – شراب قصير ابيض – مايوه

وبالنسبة للطالبات: مايوه– بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء خفيف – شراب قصير ابيض

جدير بالذكر انه قد اعلنت جامعة حلوان عن منظومتها الإلكترونية لدفع مصروفات اختبارات القدرات بكلياتها .

حيث يسجل الطالب  بياناته على الموقع الخاص باختبارات القدرات بجامعة حلوان ليحصل على كود دفع المصروفات ، بعدها يتوجه لدفع مصروفات الاختبارات عبر خدمات " البريد ، مصارى ،فورى ، البنوك ، امان  " وغيرها من طرق الدفع الالكترونية

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