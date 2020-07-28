مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية لتنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .



ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .



يبدأ التسجيل لاختبارات القدرات فى الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .





وننشر للطلاب الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات :



بالنسبة للطلبة: فانلة بدون اكمام – بنطلون قصير ( شورت ) حذاء خفيف – شراب قصير ابيض – مايوه

وبالنسبة للطالبات: مايوه– بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء خفيف – شراب قصير ابيض





جدير بالذكر انه قد اعلنت جامعة حلوان عن منظومتها الإلكترونية لدفع مصروفات اختبارات القدرات بكلياتها .



حيث يسجل الطالب بياناته على الموقع الخاص باختبارات القدرات بجامعة حلوان ليحصل على كود دفع المصروفات ، بعدها يتوجه لدفع مصروفات الاختبارات عبر خدمات " البريد ، مصارى ،فورى ، البنوك ، امان " وغيرها من طرق الدفع الالكترونية