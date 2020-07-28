معبد حتشبسوت يكتسي باللون الأخضر في اليوم العالمي لفيروس سي ..شاهد

أُنير معبد حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر ، مساء اليوم، الثلاثاء، باللون الأخضر، إحياءً لليوم العالمي لـ "التهاب الكبد الوبائي".





وتواجد أثناء الإضاءة عدد من الأثريين بمنطقة البر الغربي، ومدير معبد حتشبسوت، وسط تواجد أمنى من مديرية أمن الأقصر، وشرطة السياحة والآثار.





كان هذا الاحتفال بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن فيروس "سي" مع توفير العلاج بالمجان.









ولاقت المبادرة أصداء عالمية تمثلت فى تكريم منظمة الصحة العالمية لمصر ورغبتها في نقل التجربة إلى العالم باعتبارها أضخم مبادرة فى التاريخ.





واستهدفت المبادرة فحص وعلاج ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، مضافا إليهم الأجانب الذين يعيشون على الأراضي المصرية وبعدما كانت المبادرة طاقة نور للعالم في تطوير القطاع الصحي أيضا كانت جاذبة لرواد الفكر والأعمال حول العالم.