تامر يشكو من تأخر استلام بدل فاقد لفيزا معاش والدته منذ عامين

شكا المواطن تامر عزت ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام بدل فاقد لفيزا معاش والدته .





ويقول فى رسالته : تقدمت بشكوى لوالدتى "بشرى عوض المتولى" بخصوص أن معاش والدتى المحول على بنك ناصر الاجتماعى وتم فقد الفيزا الخاصة بالبنك من شهر سبتمبر 2018 وتم التقديم على فيزا بدل فاقد ودفع الرسوم ببنك ناصر فرع نجير محافظة الدقهلية وحتى الآن لم تستلم والدتى الفيزا رغم مرور ما يقرب من عامين على التقديم على بدل فاقد لها .





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