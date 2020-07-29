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بين الناس

تامر يشكو من تأخر استلام بدل فاقد لفيزا معاش والدته منذ عامين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن تامر عزت ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام بدل فاقد لفيزا معاش والدته .

ويقول فى رسالته : تقدمت بشكوى لوالدتى "بشرى عوض المتولى" بخصوص أن معاش والدتى المحول على بنك ناصر الاجتماعى وتم فقد الفيزا الخاصة بالبنك من شهر سبتمبر 2018 وتم التقديم على فيزا بدل فاقد ودفع الرسوم ببنك ناصر فرع نجير محافظة الدقهلية وحتى الآن لم تستلم والدتى الفيزا رغم مرور ما يقرب من عامين على التقديم على بدل فاقد لها  .

الرقم التأمينى /57010244  
للتواصل مع القارئ/  01033381854

أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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