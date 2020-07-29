موجز السوشيال ميديا | هاشتاج السيسي حارس النيل يتصدر تويتر.. صابرين تهدد المتنمرين.. رامي جمال يحضر لأغنية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة، رفقة نجلها "عادل".





نشر الفنان ماجد المصرى صورة جديدة له، رفقة كلبِهِ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





شارك الفنان رامى جمال متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر رامى جمال برفقة حميد الشاعري والموزع توما في الصورة من كواليس أغنيته الجديدة .





دشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #السيسي_حارس_النيل وذلك على خلفية تصريحات الرئيس حول قضية سد النهضة أمس، خلال افتتاح مدينة الروبيكي للجلود، وقال "قضيتنا في سد النهضة عادلة اطمئنوا".





وجّهت الفنانة صابرين رسالة للمتنمرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".



