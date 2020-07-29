رئيس الوزراء: الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطورات تنفيذ مبادرة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة " لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات ، على أرض محافظات الجمهورية عبر تقارير دورية من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تمضي قدمًا لتكثيف العمل في المرحلة الحالية؛ لتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا في القري الفقيرة؛ سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين بها وتوفير فرص عمل لائقة لهم، في ضوء المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر، وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.





وقال رئيس الوزراء ان المبادرة تأتي ضمن المحور الأول لحماية الفئات الأكثر تضررًا، والتي تستهدف بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين في شتى المجالات، إلى جانب تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتصميم برامج تدريبية.





وأشار الدكتور مدبولي إلى أن معدلات التنفيذ في المرحلة الأولى شملت 143 قرية، لكننا سنتجاوز خلال هذا العام تطوير 375 قرية بشكل كامل، من خلال الخدمات والمرافق، و"سكن كريم"، وتوفير فرص عمل، منوها في هذا السياق إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه؛ قيمة المبالغ المدرجة لهذه المبادرة خلال العام المالي 2020-2021 ، للانتهاء من تطوير الـ 375 قرية، وسنعمل من العام المقبل على زيادة أعداد تلك القرى.