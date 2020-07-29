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رياضة

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر.. ورحيل محمد أوناجم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:11 م
اخبار الزمالك
اخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:


انتهت أحداث  مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.




انتهت أحداث  مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.




تعرض عدد من لاعبي الزمالك للإصابة في المباراة الودية التي تجمع الفريق بـ طلائع الجيش.






أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة مباريات نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بنظام المباراتين ذهاب وإياب. 




أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة التى اشتعلت بسبب تصريحات فاروق جعفر نجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق، يقف وراءها الكتائب الاليكترونية التابعة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلى .




كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض من رحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق.


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