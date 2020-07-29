أخبار الزمالك.. مرتضى منصور: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر.. ورحيل محمد أوناجم

انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.
انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.
تعرض عدد من لاعبي الزمالك للإصابة في المباراة الودية التي تجمع الفريق بـ طلائع الجيش.
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة مباريات نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بنظام المباراتين ذهاب وإياب.
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة التى اشتعلت بسبب تصريحات فاروق جعفر نجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق، يقف وراءها الكتائب الاليكترونية التابعة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلى .
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض من رحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق.