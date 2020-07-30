ترامب يعلن حالة الطوارئ في جزر فيرجن بسبب إعصار مداري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في جزر فيرجن الأمريكية، وذلك بسبب إعصار مداري محتمل يضرب المنطقة.





وسمح البيان الصادر من البيت الأبيض للأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة، ومساعد السكان المحليين في حالة ضرب هذا الإعصار الجزر.





ويمنح إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات، والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ.





وقال البيت الأبيض إنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة، وتعويضات الرعاية الجماعية، بما في ذلك الإجلاء، ودعم المأوى، وذلك بتمويل اتحادي بنسبة 75%.