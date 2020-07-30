جددي سفرتك في العيد بطريقة عمل فتة لسان.. فيديو

فتة لسان من الأطباق غير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد الأسرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير فتة لسان
2 كوب أرز مصري
ملح
ماء مغلي
خبز بلدي مكعبات محمر
2 لسان بقري
للسلق
ملح
فلفل أسود حصى
حبهان
مستكة
ورق لورا
قرفة
عيدان روزماري
طماطم
بصل
ماء مغلي
زعتر
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-للصوص
سمنة بلدي
ثوم مفروم
ملح وفلفل
كمون
شطة
كزبرة مفرومة
طريقة تحضير فتة لسان
-يشوح الثوم والتوابل والكزبرة الخضراء فى السمنة على النار
-يغسل اللسان بالدقيق والملح والخل والليمون ثم يغسل بالماء الساخن والخل
-يسلق مع مكونات السلق ويقشر ساخنًا
-يقطع اللسان
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الصوص
-يشوح الثوم في السمنة على النار
-تضاف قطع اللسان والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة والكزبرة الخضراء
-يغرف خليط الأرز مع الخبز وخليط اللسان
-يوضع القليل من الخل في طاسة اللسان
-يضاف الصوص على الوجه وتقدم