AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة يكشف فضل يوم العيد والواجب على المسلم فيه

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:00 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي الليالي المباركة التي أشير لها في سورة الفجر في قوله تعالى "و الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.

وأوضح جمعة خلال لقائه على فضائية " دي إم سي" أن يوم العيد من أيام العشرة ذي الحجة  في فضله وفيه توزيع الجوائز الربانية.

وأضاف :يوم العيد هو يوم عبادة وصلاة وتكبير وأضاحي وعلى كل مسلم أن يكثر فيه من التكبير والتهليل  والتحميد والعشر الأوائل هي أيام خير وذكر.


كيف تحيي يوم العيد 

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التكبير لا يرتبط بالصلاة، فالمواطن يكبر من فجر يوم عرفة حتى رابع يوم العيد.

وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الله قال من أحيا يوم العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب.

وأوضح مجدي عاشور، أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ومن الممكن أن يصلي المسلم فى البيت، ركعة بعد 7 تكبيرات وركعة بعد 5 تكبيرات.

وأشار مجدي عاشور ، إلى أن، المسلم عندما يصلى فى البيت يحصل على الأجر، وأن كل معذور مأجور، وأكد أنه يجوز صلاة العيد بدون خطبة.

ولفت مجدي عاشور، إلى أن، البدء فى النحر عقب صلاة العيد، وكل شخص من الممكن أن يضحى نيابة عن أسرته التى يعولها أو موجودة فى بيته.

وتابع: الأب ومن يعول الأسرة هو من يقوم بالتضحية عن من يعولهم، وأن المواطن غير القادر من الممكن ألا يضحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العشر من ذي الحجة.. هل الدعاء فيها مستجاب؟.. علي جمعة يجيب

ماذا قال النبي عن فضل صيام العشر من ذي الحجة؟.. علي جمعة يجيب

احرص عليها.. 8 عبادات مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تكبيرات العيد كاملة.. تعرف على الصيغة الصحيحة

الإفتاء في موشن جرافيك.. العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها

سنة عن النبي.. علماء مجلس الفقه يرددون تكبيرات العيد على الهواء

ترشيحاتنا

موسكو: شركات أدوية أمريكية تواصلت معنا بشأن لقاح كورونا الروسي

منح المالك 40% والمستأجر 60% من القيمة البيعية للمحل حال تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكنى

لاعب الزمالك يثير الجدل بلوك جديد وصورة مع زوجته

صومًا مقبولًا.. القصة الكاملة لخطأ الإذاعة في رفع أذان المغرب قبل موعده.. الإفتاء تحسم الجدل

ترامب: فيروس كورونا عاود الانتشار بقوة في العالم

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا بين الحجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر

رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة