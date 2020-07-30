دعاء مستحب يوم عرفة بصوت الشيخ أنور الشحات.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لـ موقع صدى البلد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو حصريا بصوت الشيخ الشحات أنور أحد أشهر قراء العالم العربي والإسلامي.





وقال الشيخ أنور الشحات في الدعاء: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي .. وهو من الأدعية المستحبة في يوم عرفة.





وبدأ توافد حجاج بيت الله الحرام الى جبل الرحمة بعد أن استمعوا الى خطبة عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة.





وصعيد عرفات هو مكان شريف يجتمع إليه الحجيج من كل أرجاء الدنيا في التاسع من ذي الحجة كل عام، رافعين أيديهم بالتضرع والدعاء لله عز وجل، به جبل عرفات المسمى «جبل الرحمة»، فعندما يقف الحجيج ليؤدوا ركن الحج الأكبر على صعيد عرفة يظهر أمامهم مسجد «نمرة»، ونمرة: جبل نزل به النبي ﷺ يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا جمع تقديم، وانصرف منها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.









وتعمل السلطات السعودية على تنفيذ خطة تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات، بكل انسيابية فى ظل ما توفره من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائى فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم.



