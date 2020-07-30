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رياضة

صحيفة المنتخب المغربية: الكاف حدد مواعيد نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:11 م
الكونفدرالية الإفريقية
الكونفدرالية الإفريقية
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محمد رشاد
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في المغرب خلال سبتمبر المقبل.

وتستكمل الكونفدرالية من الدور قبل النهائي، على أن يواجه فريق بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، بينما المواجهة الأخرى ستجمع بين نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إقامة مباريات نصف نهائي الكونفدرالية والنهائي في المغرب كما هو مقرر بنظام المباراة الواحدة دون أي تغيير.

وأكدت الصحيفة أن كاف قرر تحديد يوم 22 سبتمبر المقبل موعدًا لمباراتي قبل نهائي البطولة القارية بين بيراميدز وحوريا كوناكري على ملعب محمد الخامس، بينما تلعب مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان في استاد الأمير مولاي عبد الله.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائي للكونفدرالية على أرضية ملعب مولاي عبد الله يوم 27 سبتمبر المقبل.
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