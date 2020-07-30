أخبار الرياضة.. الأهلي يتقدم بالبلاغ الـ13 للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. السعودية تتراجع عن شراء نيوكاسل.. قضية فساد جديدة في الفيفا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي اليوم الخميس، الإدارة القانونية بالنادي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أمس، والذي حاول فيه التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ١٢ المقدّمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته التي تسيء لكل المجتمع. المصري.









فجرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية مفاجأة من العيار الثقيل منذ دقائق معدودة حول صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من قبل مؤسسة "PCP" السعودية.









أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين نجم الفريق السابق، أندريا بيرلو مديرًا فنيًا لفريق تحت 23 عاما خلفا للمدرب السابق فابيو بيتشيا المدير الفنى السابق لفريق الشباب بالنادي.









أكدت تقارير صحفية فرنسية أن محمد صلاح نجمنا المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي يحتل المركز الثاني فى الساعات التي يرتديها نجوم الفريق الأول لكرة القدم والتي ظهرت خلال احتفالاتهم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020.









تلقى محمود حسن تريزيجه لاعب فريق الكرة الأول بنادي أستون فيلا الإنجليزي صدمة قوية من النادي الإنجليزي على الرغم من تألقه في المباريات الأخيرة للفريق فى الدوري الإنجليزي الممتاز .









حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في المغرب خلال سبتمبر المقبل.









فتحت النيابة السويسرية العامة تحقيقًا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك على خلفية اجتماع غير قانوني مع المدعي العام السابق مايكل لوبر للتغطية على قضية فساد.









اثيرت ازمات عديدة في الفترة الماضية حول عقود اللاعبين داخل النادي الأهلي، وبالأخص وضع اللاعب وليد ازارو الذي كان معاراََ لنادي الاتفاق السعودي وأنتهت اعارته نهاية شهر يونيو الماضي.