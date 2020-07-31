نشرة أخبار التوك شو.. السيسي يهنئ المصريين بمناسبة العيد.. نفرة الحجيج إلى مزدلفة.. الصحة: الوصول لـ صفر إصابات كورونا يتوقف على وجود لقاح فعال

تناولت برامج التوك شو خلال يوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية...
عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو قدم من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
عرضت فضائية صدى البلد لقطات أظهرت بدء حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مشعر الله الحرام المزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، تفاصيل انخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.
وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن انخفاض أرقام الإصابات جاء بعد التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.
نعى الإعلامي أحمد مجدي الدكتور محمد مشالي الشهير بـطبيب الغلابة والإنسانية الذي تحدث عنه العالم كله وهز العالم من عيادته البسيطة التي كانت موجودة في محافظة الغربية، برقيه وأخلاقه.
مترو الأنفاق: 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة طوال فترة العيد..فيديو
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه عندما تقوم المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بإصدار بيان رسمي وتؤكد أن الإنسانية فقدت فارسا من فرسانها وفقدت شخصا بهذه العظمة، هو تأكيد على دوره العظيم والرصيد الكبير الذي كان يتمتع به.
أكد هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة، تشهد إنشاء إسكان اجتماعى وإسكان متميز وإسكان مصر لمتوسطى الدخل، بجانب إنشاء جامعتين.
وأضاف يونس خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز انه سيكون هناك أكثر من مدينة على غرار مدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أنه جار العمل على إنشاء مدينة للتراث وكمبوند سكني ومجموعة من الحدائق.
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الأضحية التي تجزئ عن الأسرة الكبش أو الماعز فهو يجزئ عن الأسرة مؤكدا أنه عندما ينفصل الولد عن والديه يجوز أن يكون له أضحية منفصلة نظرا لوجود أسرة مستقلة له.
وأضاف علام خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يجوز لمن تزوج مرتين أن يكون له أضحية واحدة. مشيرا إلى أنه يعتبر رب الأسرة لذا من الممكن أن يكون له أضحية واحدة.
قالت الفنانة نيللى كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائمًا ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت "أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية.. إحنا مش بنعرف أى شيء عن حياة الصحفيين الشخصية".
وأضاف "نيللى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شيء أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أنها ستتزوج وهناك توافق عائلى على العريس.
قال المتحدث باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، إن هناك توجيهات محددة لمترو الأنفاق وتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة بمترو الانفاق طوال فترة عيد الأضحى.
وأضاف المتحدث باسم مترو الأنفاق، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى التنسيق بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وسرية بكافة محطات مترو الانفاق، مشيرًا إلى أنه ممنوع ركوب أى راكب بدون ارتداء كمامة.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات فى مصر على الرغم من انها تعرضت للإهمال الكبير الذي حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأضاف بكري خلا تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياه لتلك الصناعات وافتتح عددا من المصانع بطاقة انتاجية 1557 طنا من الغزل الرفيع.
عرضت قناة فرانس 24 تقرير فيديو يوضح انتشار فيروس كورونا فى القارة الأفريقية، وقد وصلت الإصابات لـ مليون إصابة.
وأضافت القناة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الإصابات بكورونا بعض الدول الأفريقية، وجنوب أفريقيا نالت النسبة الأكبر من الإصابات التى وصلت لـ النصف مقارنة بالدول الأخري.