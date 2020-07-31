نشرة أخبار التوك شو.. السيسي يهنئ المصريين بمناسبة العيد.. نفرة الحجيج إلى مزدلفة.. الصحة: الوصول لـ صفر إصابات كورونا يتوقف على وجود لقاح فعال

قالت الفنانة نيللى كريم، إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية مع الصحافة، ودائمًا ما تميل إلى الحديث عن أعمالها الفنية، وتابعت "أنا مش بحب أنشر حياتى الشخصية.. إحنا مش بنعرف أى شيء عن حياة الصحفيين الشخصية".









وأضاف "نيللى كريم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحب شيء أساسى فى حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أنها ستتزو ج وهناك توافق عائلى على العريس.