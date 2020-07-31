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فن

بعد تشريح جثمانها .. مفاجأة في الساعات الأخيرة بحياة نايا ريفيرا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:09 ص
نايا ريفيرا
نايا ريفيرا
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شروق ابراهيم
أكدت شهادة وفاة الممثلة الامريكية نايا ريفيرا انها توفيت بعد دقائق قليلة من غرقها في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الامريكية، وذلك بعد مرور 3 اسابيع على رحيلها.

وأشارت شهادة الوفاة  بعد تشريح الجثة الى ان الوفاة سببها كان عرضي اي غير مقصود او لسبب مرضي ، مشيرة الى ان جسدها لم يكن يحتوى على كحوليات او مخدرات.

ودفنت نايا ريفيرا الجمعة الماضية في مدينة هوليوود الامريكية بعد مرور اسبوعين على العثور على جثتها. 

كشفت الشرطة الامريكية في مؤتمر صحفي عقب العثور على جثمان نايا ريفيرا انها قد تكون توفيت بعد محاولاتها لإنقاذ طفلها البالغ من العمر اربع اعوام بعد تحرك القارب بسبب تيارات بحيرة. 

ولفتت الشرطة الامريكية في تصريحاتها إلى أن نايا ريفيرا بذلت مجهودا كبيرا لانقاذ نجلها لاسيما لم تمتلك طاقة كافية لانقاذ نفسها لذلك ماتت غرقا.

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