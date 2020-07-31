AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لقاح "الشفرة الوراثية" يتقدم بقوة.. ونسبة الـ10% تثبت النجاح

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
 قام علماء إمبريال كوليدج بإجراء بعض الدراسات في لندن و تجربة لقاح سريري سمى باللقاح الشفرة الوراثية لعلاج فيروس كورونا المستجد. 


ولم يجد العلماء في إمبريال كوليدج أي مشاكل صحية أو أثار جانبية تهدد صحة من تم حقنهم بالقاح الشفرة الوراثية حتى الآن مما يضمن سلامته.


وأكد شاتوك، أستاذ في الكلية ومشارك بالدراسة، أنهم استطاعوا الانتهاء من تجربة اللقاح السريري مشيرا إلى أنها فترة شاقة له هو وزملائه وسيتم توسيع التجربة لتشمل 300 شخص. 


وتابع شاتوك، أنه يأمل تجربة اللقاح على آلاف الاشخاص في شهر أكتوبر القادم بالاضافة إلى تجربته في العديد من الاماكن نظرا لانخفاض عدد الاصابات في بريطانيا. 


ومن جانبه أكد وزارة الصحة على فاعلية ونجاح اى لقاح لفيروس كورونا المستجد تكون في حدود 10% فهي المعدل المعتاد لذلك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تجارب لقاح كورونا الأسبوع المقبل في بريطانيا.. تفاصيل

لقاح بريطاني جديد لفيروس كورونا في طريقه للنور .. تفاصيل

عن طريق الرذاذ أو الاستنشاق.. لقاح جديد لـ كورونا أكثر فاعلية

الصحة العالمية تكشف قائمة تجارب لقاحات كورونا

لقاح بريطاني مضاد لفيروس كورونا خلال أشهر.. هل ينجح في القضاء على الوباء؟

بروفيسور بريطاني: لقاح كورونا جاهز فى غضون عام

ترشيحاتنا

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

بث مباشر مع الفنان أحمد حاتم للكشف عن أسرار "الغسالة" ودويتو هنا الزاهد

مسالخ ونقاط ذبح مبتكرة للأضاحي بالسعودية تقدم خدماتها بالإجراءات الاحترازية

دعاء أول يوم عيد الأضحى.. يدخل السرور على قلبك

وزير النقل يفتتح كوبريين بالدقهلية والقليوبية.. صور

غدا..مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته التجارية بعد 6 أشهر من توقفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي

تصميم تخيلى يحول شيفروليه كمارو إلى واجون ..صور

لقطات جديدة للسيارة مرسيدس EQS 2021 .. صور