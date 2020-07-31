لقاح "الشفرة الوراثية" يتقدم بقوة.. ونسبة الـ10% تثبت النجاح

قام علماء إمبريال كوليدج بإجراء بعض الدراسات في لندن و تجربة لقاح سريري سمى باللقاح الشفرة الوراثية لعلاج فيروس كورونا المستجد.









ولم يجد العلماء في إمبريال كوليدج أي مشاكل صحية أو أثار جانبية تهدد صحة من تم حقنهم بالقاح الشفرة الوراثية حتى الآن مما يضمن سلامته. الآن









وأكد شاتوك، أستاذ في الكلية ومشارك بالدراسة، أنهم استطاعوا الانتهاء من تجربة اللقاح السريري مشيرا إلى أنها فترة شاقة له هو وزملائه وسيتم توسيع التجربة لتشمل 300 شخص.









وتابع شاتوك، أنه يأمل تجربة اللقاح على آلاف الاشخاص في شهر أكتوبر القادم بالاضافة إلى تجربته في العديد من الاماكن نظرا لانخفاض عدد الاصابات في بريطانيا.









ومن جانبه أكد وزارة الصحة على فاعلية ونجاح اى لقاح لفيروس كورونا المستجد تكون في حدود 10% فهي المعدل المعتاد لذلك.



