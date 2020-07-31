محافظ الجيزة يتابع توافد المواطنين لذبح الأضاحي بمجزر الوراق

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد .





وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم فتح المجازر لذبح الأضاحي "بالمجان "للأهالي خلال أيام العيد مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع والأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا علي الصحة العامة ونظافة الشوارع .





تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته أعمال ذبح الأضاحي بمجزر الوراق وتوافد المواطنين على المجزر لذبح الأضاحي وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة الأضاحي المذبوحة مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون للتسهيل علي المواطنين مشيرا أنه تم تجهيز ٢٣ مجزر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان





. وتفقد محافظ الجيزة حالة الشوارع بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية للوقوف علي التزام المواطنين بحظر الذبح بالشوارع موجها رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات طوال ايام العيد بالتنسيق مع كافة الأجهزة للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات حظر الذبح بالشوارع والحد من التجمعات مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.

كما تفقد محافظ الجيزة محيط الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها تماما وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم وضعها حيث تفقد محيط حدائق الأورمان والحيوان وميادين مصطفي محمود والنهضة ولبنان وشوارع جامعة الدول العربية والنيل والجامعة والهرم وشهاب وكورنيش النيل.





وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.





مؤكدا على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة . وطالب محافظ الجيزة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم .



