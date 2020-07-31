بلوزة كشمير.. ديميت اوزديمير تبرز جمالها بصورة سيلفي

حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومميزة.
وارتدت ديميت اوزديمير بلوزة باللون الأبيض باللون الكشميري بأكمام طويلة، وعليه بنطال واسع من الجينز ومقطع من الركبتين، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.
وقامت ديميت اوزديمير برفع شعرها بعمله كحة وترك خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي بشكل دائري.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي بشكل دائري.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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