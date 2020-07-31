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فن

المنزل أو السينما.. أفلام أجنبية يمكن مشاهدتها في عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
عشاق الأأفلام الأجنبية على موعد مع عدد من العروض المميزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فتعرض قناة "MBC مصر2" يوميًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك في سهرتها الأولي بداية من الساعة 10 مساءً فيلما أجنبيا.


وتعرض اليوم الجمعة فيلم "باي واتش" بطولة باميلا اندرسون، وديفيد هاسيلهوف.



وبالسينما فيمكن مشاهدة عدد من أحدث الأفلام ومنها:


The Hunt


بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية لما يراه البعض، أنه يحمل تلميحات سياسية، ينطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt  في دور العرض المصرية.


وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فردًا يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.


ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، تلميحًا غير مقبول لكون هاتين الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدرًا من الإثارة والرعب.


الفيلم من إخراج كريج زوبل، وتأليف نيك كوس وديمون ليندلوف، مؤلف المسلسلين الشهيرين Lost، وThe Leftovers، وبطولة هيلاري سوانك الفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Million Dollar Baby، وBoys Don’t Cry، وبيتي جيلبين وآريك بارينهولتز وإيمي ماديجان وإيما روبرتس وإيثان سوبلي.


Rev

انطلق قبل ساعات في دور العرض المصرية فيلم المغامرات Rev في حوالى 15 شاشة بالقاهرة والمحافظات.


وتدور أحداث الفيلم عندما يقوم لص ذو تاريخ كبير في السرقات بالعمل مع الشرطة، على أمل الإيقاع بمجرم يستغل مئات من السيارات الغريبة والخارقة.



فيلم Rev من بطولة سام أسانتي، فرانسيسكا دينيس، فرانشيسكو بيليسي، فيفيكا أيه فوكس، وهو من إخراج انت هوراسانلي.


  • الفيلم تم طرحه في الإمارات قبل أيام وقد حصل على تصنيف رقابي +12 فى السينمات المصرية.

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