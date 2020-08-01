التجارة الداخلية: لدينا أنواع كثيرة من المناطق اللوجيستية.. فيديو

قال ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية يكون جزء منها صناعات تحويلية وهي التي تمد السلاسل والمنافذ المختلفة بالسلع.





واضاف ابراهيم العشماوي خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز،: أننا نقدم كل التسهيلات للمطورين في تنمية التجارة الداخلية ولدينا خريطة استثمارية متكاملة.





، أن المناطق اللوجستية ضرورية لامداد السلاسل بكافة منتجاتها مؤكدا علي ان المنطقة اللوجستية هي منطقة تجميع وتعمل على تقليل النقل. وأوضح إبراهيم العشماوي منتجاتهاعلى





وتابع : أننا لدينا أنواع كثيرة من المناطق اللوجيستية وخصوصا في مجالات الصناعات التحويلية.





واستكمل : أننا بصدد إنشاء منطقة لوجستية للسياحة في مدينة الطور بجنوب سيناء.





وأشار إلى أن المناطق اللوجيستية تقلل الهد من السلع وتنظم تجارتها ويديرها القطاع الخاص.