أخبار العلوم والتكنولوجيا.. خصم 6400 جنيه على Galaxy S20 Ultra.. اشتري آيفون 7 بـ 3100 جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
بالرغم من تبقي 48 ساعة فقط عن إطلاق هاتف جوجل المنتظر للفئة المتوسطة Pixel 4a، كشفت صورة مسربة عن شقيقه Pixel 5a المنتظر طرحه فى العام القادم.
كشفت شركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile عن عرض مغرى لعملائها الجدد، وهو الحصول على هاتف Samsung Galaxy A11 مجانًا، عند الإشتراك على نظام الفاتورة لمدة عامين.
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن عرض مغري للغاية بالولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن خصم 400 دولار أمريكي عند شراء نسخة من هاتفها الرائد والأحدث بالأسواق Galaxy S20 Ultra.
لطالما بحث محبو أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون عن أفضل عروض لشراء أى من إصداراته، ولعل السبب الأبرز هو إرتفاع سعر منتجات آبل الأمريكية عن باقي المنافسين، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على واحد من أفضل هواتف آيفون على الإطلاق، وهو iphone 7 بنصف سعره تقريبًا.
كشفت شركة كافيار الروسية عن استعدادها لطرح أحدث نسخة فاخرة من هواتف آيفون، والتى ستكون لموديل iphone 12 الذى سيأتى بالكامل من الذهب الخالص عيار 18 قيراط، مقابل سعر أسطوري.
كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا اليوم عن تحفتها الفنية Xiaomi Black Shark 3S لمحبي الألعاب، والذى يأتى بشاشة خارقة بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، والتى تضمن أداء جبارا فى الألعاب.
كشفت رسمبا اليوم علامة أوبو الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Oppo Reno4 Pro، الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، وذلك بعد نجاح شقيقه الأكبر Reno3 Pro بشكل ساحق عند إطلاقه العام الماضي.