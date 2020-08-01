فى ثانى أيام العيد.. شاهد كورنيش بنها وحدائق القناطر بدون زوار



سادت حالة من الهدوء التام بمنطقة كورنيش مدينة بنها وحدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.













وقامت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن فى وضع حواجز مرورية على الكورنيش ومنع أى تجمعات.











كما تم التنسيق مع وزارة الري باستمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الأضحى المبارك لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.











وقرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إغلاق كورنيش النيل ببنها والحدائق طوال فترة عيد الأضحى المبارك منعا لتجمعات المواطنين خلال الاحتفال بالعيد.











وقال المحافظ إن تلك الخطوة من باب الحرص على مصلحة المواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحتى تمر الاحتفالات بسلام.











وناشد الهجان المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والبعد عن التجمعات ليمر العيد بسلام على الجميع.











وأضاف المحافظ أنه تقرر أيضا منع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمنع أي تجمعات على كورنيش النيل في بنها والقناطر الخيرية.











وأكد أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة خلال أيام العيد.