بعد يومين من طرحها.. يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب تحقق 2.5 مليون مشاهدة

حققت أغنية يا بلدنا يا حلوه لـ عمرو دياب، نجاحا كبيرا، حيث حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها على القناه الرسمية عبر موقع "يوتيوب".
وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.
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وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.
كما إهتم صناع العمل بـ إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.