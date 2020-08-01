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أخبار البلد

النقل: استمرار تنفيذ أعمال إصلاح عمارة الشربتلي وإحدى الغرف الملحقة بسفارة البحرين في الزمالك ..صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:25 م
اصلاح عمارة الشربتلي
اصلاح عمارة الشربتلي
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حماده خطاب
أعلنت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي، والسور الخارجي، وإحدى الغرف الملحقة بسفارة دولة البحرين بالزمالك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال. 

وأشار بيان الوزارة اليوم، السبت، إلى أنه تم صب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر، ويتم الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

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وأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها.

النقل: استمرار تنفيذ أعمال إصلاح عمارة الشربتلي وإحدى الغرف الملحقة بسفارة البحرين في الزمالك ..صور
النقل: استمرار تنفيذ أعمال إصلاح عمارة الشربتلي وإحدى الغرف الملحقة بسفارة البحرين في الزمالك ..صور
النقل: استمرار تنفيذ أعمال إصلاح عمارة الشربتلي وإحدى الغرف الملحقة بسفارة البحرين في الزمالك ..صور
النقل: استمرار تنفيذ أعمال إصلاح عمارة الشربتلي وإحدى الغرف الملحقة بسفارة البحرين في الزمالك ..صور
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