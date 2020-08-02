أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشترى أرخص هاتف ذكي في مصر بـ 1500 جنيه.. مايكروسوفت تخطط لشراء تطبيق مشاركة الفيديو الشهير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تضم هواتف الألعاب المتطورة مجموعة من المميزات التي تجعلها تنال إعجال الكثيرين من عشاق الألعاب، حيث عكف مطوريها على إضافة العديد من الإمكانيات لها لتشبه في إدائها العدين من أجهزة الكمبيوتر المخصصة لألعاب الفيديو، لتتمكن من تشغيل ألعاب قوية مثل فورتنايت وببجي.
تستعد شركة موتورولا Motorola، للكشف عن هاتف جديد ضمن فئة الهواتف المتوسطة، والذي يطلق عليه اسم Moto G9 Plus، حيث من المتوقع أن تعلن عنه قريبا.
على خطى يوتيوب، تستعد شركة فيسبوك Facebook ، لإطلاق قسما جديدا إلى منصتها يضم مقاطع فيديو موسيقية، والذي سينطلق رسميا بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، حصريا في الولايات المتحدة فقط.
تستعد شركة شاومي Xiaomi ، للكشف عن هاتف Redmi 9 Prime، في الهند خلال الأسبوع الجاري، والذي من المقرر الإعلان عنه في 4 أغسطي الحالي.
قام كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، الخدمة السرية الأمريكية، بإلقاء القبض على مراهق يدعى جراهام كلارك Graham Clark ، يبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه بتورطه في عملية اختراق أنظمة موقع تويتر يوم 15 يوليو الماضي.
بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنه يفكر في إتخاذ قرارات لحظر تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير تيك توك TikTok، من الولايات المتحدة، في هذه الأثناء تخطط شركة مايكروسوفت للأستحواذ على التطبيق الصيني.
في مطلع شهر يوليو المنصرم، أطلقت "ريدمي" العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة شاومي، إصدارين جديدين من سلسلة الهواتف المنخفضة التكلفة وهم Redmi 9A و Redmi 9C.