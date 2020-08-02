أخبار التوك شو.. زاهي حواس يصف ما قاله إيلون ماسك عن الأهرامات بالتخاريف.. أنوشكا: بغير من محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، احد إصدارات مؤسسة الأهرام - إنه في فترة من الفترات كان وائل غنيم ادمن صفحة كلنا خالد سعيد، تلك الصفحة التي استغلتها الإخوان لنشر الفوضى وتأجيج الأوضاع في مصر .





قال الفنان صلاح عبد الله، إنه هناك أشخاص في حياته لهم تأثير إيجابي عليه.





قالت الفنانة أنوشكا، إنها تشعر بالغيرة من النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي.





علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، على ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكى عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات، قائلا: "هو كلام تخاريف أمريكية".





حلت المطربة مي فاروق، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".





قال عبد الفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إنه تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية طوال أداء الحجاج لـ مناسك الحج هذا العام وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا .





عرضت قناة يورونيوز، فيديو يرصد لحظة تحليق طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا.



