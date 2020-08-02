مها أبو بكر: لأول مرة توفر الدولة الحماية والخصوصية لمن يتعرض للتحرش

التعديلات الحاضنة ل قانون التحرش حدث بها تغير وجهة نظر من زاوية أخرى خارج إطار ملابس الفتيات وإنما عقاب كل من تعدى على حقوق المرأة قالت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن





وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن القوانين تنتصر للمرأة وتحميها من التحرش والاعتداء.





وأشارت إلى أن الدولة لأول مرة توفر الحماية والخصوصية لكل من يتعرض للتحرش، والنائب العام المصري يقول للفتيات: "متخفوش انتوا معاكوا دولة القانون وقدمي البلاغ".





وتابعت عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن هناك فرقا بين التحرش وهتك العرض، والاغتصاب، موضحة أن الملاحقة ورسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مرغوب فيه يعد تحرشا في القانون المصري، أما إذا اقترنت الواقعة باللمس فتعد هتك عرض.





وأكدت أن الاغتصاب هو الفعل الجنسي الكامل بدون إرادة الطرف الآخر، مشيرة إلى أن عقوبة التحرش تصل لـ 6 أشهر، وهتك العرض تصل لـ 3 سنوات، والاغتصاب يصل لـ حد الإعدام.