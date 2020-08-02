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احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:31 م
احذر من تناول اللحم
احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ
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حياة عبد العزيز
يقبل الكثير من الأشخاص على تناول اللحوم بجميع أنواعها في عيد الأضحى المبارك، كنوع من الاحتفال بالعادات والتقاليد في جميع البلاد العربية الإسلامية.

وكشفت الدكتورة آنا سولوشينكو المختصة في أمراض القلب، أنه يوجد أنواع من اللحوم تسبب الكوليسترول.

وأضافت أن الكوليسترول الضار يسبب مخاطر صحية على القلب والدماغ والكلى وأعضاء الجسم الأخرى، ما قد يسبب ظهور مشكلات صحية مختلفة.

ونصحت بعدم تنال اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ والكلى، مع تجنب اللحوم المصنعة.

وناشدت وفقا لموقع "times of indea"، أنه يجب استبدال تلك الأطعمة بـ الدواجن والأرانب ولحم العجل.
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احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

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