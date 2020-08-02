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أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يعيش حالة هستيريا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:46 م
نتنياهو ويائير لابيد
نتنياهو ويائير لابيد
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سمر صالح
قال يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش حاليًا حالة من الهستيريا، حسب تعبيره.

وأضاف لابيد، في تصريح لقناة "مكان" العبرية، تعقيبا على المظاهرات التي شارك بها الآلاف ضد نتنياهو، أن هذه المظاهرات لها تأثير كبير.

وذكر أن الاسرائيليين لا يتنازلون عن ضرورة أن تكون الحكومة ضيقة وليست فاسدة، وأن عددا كبيرا منهم ينتمي إلى معسكر اليمين.

يذكر أن الليلة الماضية شهدت مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص، كما نظمت مظاهرة قبالة المسكن الشخصي لعائلة نتنياهو في كيساريا، وأخرى في متنزه ”تشارلز كلور“ في تل أبيب.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن من المقرر أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، للحكومة موافقته على مشروع الميزانية لما تبقى من العام الجاري، وذلك بهدف الموافقة عليها وإقرارها من قبل الحكومة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هذه الخطوة ستفجر خلافات كبيرة بين نتنياهو وجانتس، وستختصر الطريق نحو إجراء انتخابات رابعة.
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