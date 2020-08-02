البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة تعقد في موعدها 3 نوفمبر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستعقد في موعدها في 3 نوفمبر المقبل.









ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال رئيس أركان البيت الأبيض مارك ميدوز، إن الولايات المتحدة ستجري انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب أثار مخاوف بشأن التصويت عبر البريد ما أدى إلى طرح فكرة تأجيل التصويت في الولايات المتحدة.









وأكد ميدوز أن أمريكا ستجري الانتخابات يوم 3 نوفمبر وأن الرئيس سيفوز".









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تراجع في وقت سابق عن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا.









وقال ترامب "أنا لا أريد تغيير التاريخ... لكن ستكون هذه الانتخابات هي الأكثر تزويرا في التاريخ".









وأصر ترامب أن الديمقراطيين يريدون تصويتا عبر البريد بسبب مخاطر فيروس كورونا على التصويت الشخصي المباشر، ووصف هذه الطريقة بأنها كارثية وستؤدي إلى أكبر تزوير.









جاء ذلك بعد انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين حول أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كما هو مقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.









وسارع مسئولو الحزب الجمهوري إلى رفض اقتراح ترامب بالتأجيل خاصة أن الكونجرس وحده هو من يملك سلطة التأجيل وسارعوا إلى طمأنة الناخبين بأن الانتخابات ستجرى في اليوم المقرر دستوريا.