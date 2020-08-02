AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة تعقد في موعدها 3 نوفمبر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:28 م
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستعقد في موعدها في 3 نوفمبر المقبل.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال رئيس أركان البيت الأبيض مارك ميدوز، إن الولايات المتحدة ستجري انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب أثار مخاوف بشأن التصويت عبر البريد ما أدى إلى طرح فكرة تأجيل التصويت في الولايات المتحدة. 


وأكد ميدوز أن أمريكا ستجري الانتخابات يوم 3 نوفمبر وأن الرئيس سيفوز".


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تراجع في وقت سابق عن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا. 


وقال ترامب "أنا لا أريد تغيير التاريخ... لكن ستكون هذه الانتخابات هي الأكثر تزويرا في التاريخ".


وأصر ترامب أن الديمقراطيين يريدون تصويتا عبر البريد بسبب مخاطر فيروس كورونا على التصويت الشخصي المباشر، ووصف هذه الطريقة بأنها كارثية وستؤدي إلى أكبر تزوير.


جاء ذلك بعد انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين حول أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كما هو مقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.


وسارع مسئولو الحزب الجمهوري إلى رفض اقتراح ترامب بالتأجيل خاصة أن الكونجرس وحده هو من يملك سلطة التأجيل وسارعوا إلى طمأنة الناخبين بأن الانتخابات ستجرى في اليوم المقرر دستوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سأفعل أمورًا أخرى.. ترامب يرد على تحذير بايدن من سرقة انتخابات الرئاسة

ترامب يرفض التصويت عبر البريد: سيقود بلادنا إلى أكثر انتخابات فاسدة في التاريخ

أزمة انتخابات الرئاسة الأمريكية..ترامب يطلب تأجيلها خوفا من التزوير..وبايدن يتصدر الاستطلاعات بعد الضربات المتتالية للرئيس..كورونا يصيب الاقتصاد بأسوأ انكماش ربع سنوي في التاريخ

نانسي بيلوسي تعلق على رغبة ترامب في تأجيل الانتخابات الرئاسية

اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفض طلب ترامب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

إعلان النتيجة في نفس الليلة.. مطلب جديد لـ ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية في البلاد

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الكويتي: مراجعة قرار وقف رحلات الطيران من مصر

فقدت 30 كيلو .. مي فاروق تتصدر تريند جوجل بعد خسارة وزنها

شاهد.. آخر ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية

النواب يكشف ملامح العام الدراسى الجديد .. 4 أيام للابتدائي ويومان للثانوية و20 طالبا بالفصل

بعد نهاية الدوريات الأوروبية.. تعرف على المتأهلين لـ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

فوائد غير متوقعة للمانجو.. اكتشفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لن تتوقعها.. خليط من الفواكه والخضروات يحميك من كورونا

بعد تناول اللحمة.. اخسر وزنك واحم نفسك من الأمراض بهذا التمرين

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد