العالم يحتفي بطبيب الغلابة.. إماراتي يخصص مصلى باسم محمد مشالي

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الإماراتيين أثناء إعلانه عن تخصيص مصلى بإسم الدكتور الراحل محمد مشالي والذي أصطُلح علي تسميته إعلاميا بإسم طبيب الغلابة تخليدا لذكراه و اعترافا منه بفضل هذا الطبيب في خدمة البسطاء.





وعبر مقطع الفيديو الذي عجت به مواقع التواصل الإجتماعي قال الإماراتي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..اليوم يوم عرفة .. روينا هذه الأشجار وزرعناها وسوينا مصلى وأطلقنا عليه مصلى طبيب الغلابة.. اللهم اجعلها صدقة عنه وعن والديه وعن المسلمين الأحياء والأموات.. وهذا على شارع الشيخ خليفة.. وبتكون اللوحة هذه موجودة وبتظل ذكرى".





وأضاف: "حقيقة الرجل احنا ما عرفناه إلا بعد وفاته بأيام، وبغينا نسوى المبادرة هذه منا تقديرًا للرجل هذا والأعمال اللى قام بها جزاه الله خير.. ونتمنى أن يتحلى الجميع بالشىء هذا، لأن فعلًا الرجل رجل عظيم ما شاء الله عليه وسوى المستحيل جزاه الله خير وغفر الله له ولوالديه.





جدير بالذكر ان الدكتور محمد مشالي ، طبيب الغلابة ، قد رحل عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية حيث وري جثمانه الثري في مسقط رأسه بقرية ظهر التمساح بالبحيرة حيث أثارت قصته العديد من فخر وإعجاب الكثير من الشعوب في مختلف دول العالم حيث نعته العديد من الدول





وتوفى مشالي جراء هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما حيث ولد في البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرسا، حيث تخرج مشالى من كلية الطب قصر العيني فى القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص فى الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والحميات.





وعمل مشالي فى العديد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة فى محافظات مختلفة، قبل أن يفتتح عيادته الخاصة فى طنطا سنة 1975.