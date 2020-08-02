شريف منير يتفاعل مع جمهوره بالأسئلة.. شاهد

شارك الفنان شريف منير جمهوره بصورة جديدة له من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وكتب شريف معلقًا على صورته :"أيه اكتر حاجة نفسكم تحققوها ؟"





وكان قد كشف الفنان منير شريف، عن أن سبب غيابه عن السينما الفترة الماضية هو المواضيع المتناوله وأيضا بسبب وجود أفلام وقفت عن العمل وتم أستئناف العمل بها ثانيا، متابعا: انا مخلص فيلم قبل أزمة كورونا بفترة.





وأوضح "شريف" خلال حوارة مع برنامج "its show time"، أن الفيلم الذي تم الإنتهاء منه فيلم رعب اسمة "13يوم"، معقبا: الفيلم تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبدالله، لافتا إلى ان الفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم دينا الشربيني وأحمد داود.





وتابع: أن الفيلم سيكون 3D عند نزولة للسينما، معقبا: معرفش بقى بعد الأحداث الأخيرة دي هل هينزل على أحد المنصات أم لا، موضحا أن الفيلم مازال في مراحل المونتاج والخدع البصرية





وواصل قائلا: العزف على الطبول يعتبر حياتي..لازم أتمرن عليه كل يوم، بس انا بقالي فترة كبيرة متمرنتش عشان كنت بصور، متابعا: انا كونت فرقة اللي كانت في برنامج :انا وبنتي"، وكان الهدف أني انزل حفلات مع الفرقة، وبالفعل نزلت بس جت أزمة فيروس كورونا، والفرقة بتاعتي بتعزف موسيقى السبعينات والثمانينات.