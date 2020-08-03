مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد "صور"

استأنفت مصر للطيران رحلاتها إلي مطار إنجامينا، اليوم الاثنين، بعد عودة حركة الطيران بدولة تشاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦ سنوات علي تشغيل الخط المباشر بين القاهرة و انجامينا في عام 2014.





وتقديرا من الجانب التشادي، احتفل مطار إنجامينا بهذه المناسبة بتقليد رش الطائرة بالمياه ، وقد اشاد الجميع بدور مصر للطيران و الخدمة المتميزة التي تقدمها للركاب وعملاء الشحن الجوي واعربوا عن تمنياتهم بزيادة عدد الرحلات مع عودة حركة الطيران بين البلدين.









وتقدمت مادلين مكرم مدير مصر للطيران بتشاد بالتهنئة والشكر لعملاء مصر للطيران والجهات المعاونة و وكلاء السياحة وفريق عمل مصر للطيران بمناسبة استئناف التشغيل.



