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أخبار البلد

مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد "صور"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:13 م
رحلة مصر للطيران
رحلة مصر للطيران
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نورهان خفاجي
استأنفت مصر للطيران رحلاتها إلي مطار إنجامينا، اليوم الاثنين، بعد عودة حركة الطيران بدولة تشاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦ سنوات علي تشغيل الخط المباشر بين القاهرة و انجامينا  في عام 2014. 

 وتقديرا من الجانب التشادي، احتفل مطار إنجامينا بهذه المناسبة بتقليد رش الطائرة بالمياه ، وقد اشاد الجميع بدور مصر للطيران و الخدمة المتميزة التي تقدمها للركاب وعملاء الشحن الجوي واعربوا عن تمنياتهم بزيادة عدد الرحلات مع عودة حركة الطيران بين البلدين. 


وتقدمت مادلين مكرم مدير مصر للطيران بتشاد بالتهنئة والشكر لعملاء مصر للطيران والجهات المعاونة و وكلاء السياحة وفريق عمل مصر للطيران بمناسبة استئناف التشغيل.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلتين أسبوعيا الي انجامينا أيام الأحد والخميس ومن المخطط زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة و انها كانت تسير ٤ رحلات أسبوعيًا قبل جائحة كورونا. 
مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد "صور"
مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد "صور"
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