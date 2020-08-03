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رياضة

أخبار الرياضة| حسم مستقبل جوهرتي الأهلي.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم جديد من بيراميدز.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:45 م
أخبار الرياضة صدى
أخبار الرياضة صدى البلد
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..

توصل مسئولو نادي الزمالك إلى اتفاق نهائى مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن العربي بدر أحد أهم المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدالية"، والتى يشارك فيها نادى بيراميدز بطل مصر بجانب حوريا الغينى ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربى، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيرى، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ فى كاف.

المهيدب يحفز لاعبي النصر بـ 4 ملايين ريال حال التتويج بالدوري السعودي
أعلن إبراهيم المهيدب، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، رصده مكافآت قدرها 4 ملايين ريال للاعبي الفريق، حال الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي.

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بمسمى "عيدنا عيدين".

اهتمت وسائل الإعلام التركية، بالتطورات بشأن إحدى الصفقات التي خطط نادي النصر السعودي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجديدة.

أعلن نادي كالياري الإيطالي، تعيين أوزيبيو دي فرانشيسكو، مديرًا فنيًا للفريق.
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