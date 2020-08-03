ملامحها لم تتغير منذ عام 1995.. مريم اوزرلي تبرز جمالها بإطلالتين قديمة وجديدة.. شاهد

قامت

بنشر صورتين قديمة وجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وأظهرت الصورة أن

لم تتغير كثيرا من 1995 وحتى الآن

، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.