AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ملامحها لم تتغير منذ عام 1995.. مريم اوزرلي تبرز جمالها بإطلالتين قديمة وجديدة.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:25 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
Advertisements
آية التيجي
قامت الممثلة التركية مريم أوزرلي بنشر صورتين قديمة وجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأظهرت الصورة أن مريم أوزرلي لم تتغير كثيرا من 1995 وحتى الآن، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.


وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بإطلالتين مختلفتين؛ حيث تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها  بطريقة  انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف  مريم اوزرلي في وضع الماكياج او ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة .

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

1995🖇2020 🕰

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة كلاسيكية.. مريم أوزرلي تبرز جمالها في أحدث ظهور

بـ الأسود الناعم.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بشعر قصير.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على انستجرام

بالأوف شولدرز.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها بجلسة تصوير جذابة

بنشر صورة جديدة.. مريم أوزرلي تخطف أنظار متابعيها على انستجرام

بالأبيض والأسود .. مريم اوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جذابة

ترشيحاتنا

تعليق ناري من زوج ميجان فوكس السابق على علاقتها الجديدة

رغم تراجع الإصابات واقتراب اللقاح.. لماذا النظرة السوداوية من الصحة العالمية في أزمة كورونا؟

بعد قرار الأهلي.. حكايات المدربين الأجانب في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية.. وماذا حققوا

بدون أدوية.. 10 طرق طبيعية تخلصك من الإمساك المزمن

ماذا يفعل من فاتته الصلاة ودخل وقت صلاة جديدة؟.. دار الإفتاء تجيب

يغفل عنه الكثيرون .. الإفتاء: هذا الذكر يفتح لك كل الأبواب المغلقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادث الساحل الشمالي.. تعرف على سعر ونوع سيارة حمو بيكا

صور حصرية .. خسائر وتلفيات سببها حادث حمو بيكا

إطلالة مبهجة .. ريهام أيمن تخطف الأنظار خلال إجازتها الصيفية .. شاهد