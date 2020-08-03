ملامحها لم تتغير منذ عام 1995.. مريم اوزرلي تبرز جمالها بإطلالتين قديمة وجديدة.. شاهد

قامت الممثلة التركية مريم أوزرلي بنشر صورتين قديمة وجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وأظهرت الصورة أن مريم أوزرلي لم تتغير كثيرا من 1995 وحتى الآن، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأظهرت الصورة أن مريم أوزرلي لم تتغير كثيرا من 1995 وحتى الآن، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بإطلالتين مختلفتين؛ حيث تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج او ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة .
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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