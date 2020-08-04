بعد انفجار بيروت.. ماكرون: مساعدات فرنسية في طريقها إلى لبنان الآن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مساعدات فرنسية يتم نقلها إلى لبنان الآن، وذلك في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم.





وقال ماكرون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" : "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلّف أضرارا جسيمة".





وأضاف أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما، مؤكدا أن هناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ نقلها الآن إلى بيروت.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد خلاله التضامن مع لبنان بعد المحنة التي تسبب بها الانفجار الكبير في بيروت، ووضعا امكانات بلده لمساعدة لبنان.





كما أكد وزير الخارجية​ الفرنسي جان ايف لورديان، أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان ومستعدة لتقديم المساعدة.





ووجه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمته اليوم بعد انفجار بيروت، دعوة لتقديم مساعدة دولية.





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.





وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، ما أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.





وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.



