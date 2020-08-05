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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| هاشتاج بيروت يتصدر تويتر.. محمد صلاح يواسي اللبنانيين.. تحطم منزل راغب علامة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو يظهر حجم الدمار الذي أصاب منزل الفنان راغب علامة بعد انفجار بيروت  الذي وقع عصر اليوم. 

علق  محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر  على الانفجار الأليم  الذي وقع عصر اليوم بالعاصمة اللبنانية . 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # بيروت   بعد حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية.

علق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة الإماراتية السابق، على الانفجار الأليم الذي وقع عصر اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

نشرت الفنانة روبى صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور  انستجرام. 


هنأ كابتن حازم امام  طلاب الثانوية العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر" وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لنتيجة الثانوية العامة اليوم . 


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