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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | نوكيا تطلق هاتف Nokia C3 رسميًا بـ 1600 جنيه.. ريلمي تطرح Realme V5 بسعر رخيص وبطارية 5000 مللي أمبير

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وداء أهمها كالآتي.


أعلنت قناة البث التليفزيونى + Disney  ديزنى بلس، وصولها إلى أكثر من 60 مليون مشترك في خدماتها، وهو الأمر الذى كان يتجاوز توقعات شركة  ديزنى، بعد إطلاقها بأشهر قليلة. 

توقف تطبيق الطقس الشهير Dark Sky على جميع هواتف أندرويد، و كذلك نسخة تشغيل  Wear OS الخاصة بساعات أندرويد، رسميًا، بسبب استحواذ شركة آبل Apple عليه. 

أعلن تطبيق Snapchat سناب شات أنه سيقوم بإضافة ميزة جديدة ورائعة لمستخدميه قريبا، وهى ميزة ستسمح للمستخدمين بإضافة مقاطع الموسيقى التى يفضلونها في Snaps الخاصة بهم. 

أطلقت شركة شاومى الصينية هاتف Xiaomi Redmi 9 Prime  رسميا، وهو نسخة معدلة من هاتف Xiaomi Redmi 9 ، الذى تم إطلاقه في شهر يوليو الماضى. 

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها ستطلق خدمة بث الألعاب السحابية، المعروفة باسم " المشروع إكس كلاود"، في 15 سبتمبر المقبل، حصريا على الأجهزة المعتمدة على نظام تشغيل "أندرويد". 

بدأت شركة "واتس آب" الأمريكية، رائدة منصات الدردشة عبر الأجهزة المحمولة، تجربة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد للتحقق من المعلومات الخاطئة بها.

تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي بدء تحقيق كامل في استحواذ شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة على شركة "فيت بيت" المتخصصة في خدمات تتبع الحالة الصحية للمستخدمين. 

قامت شركة ريلمى Realme الصينية بإصدار هاتفها للفئة المتوسطة Realme V5 رسميا، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وذلك بعد الإطلاق الناجح لهاتف Realme C15 . 

أطلقت شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية "نوكيا"،  هاتف Nokia C3 رسميا، وستبدأ بيعه في الهند والصين يوم 13 أغسطس القادم، وبعدها ستبدأ في إطلاقه عالميا. 

قالت صحيفة China Daily الصينية الرسمية في افتتاحيتها تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بحظر تطبيق  TikTok تيك توك في الولايات المتحدة، ودخول شركة مايكروسوفت الأمريكية في صفقة لشراء التطبيق الصينى، إن " الصين لن تقبل سرقة تيك توك وإن لديها سبل كثيرة للرد". 
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