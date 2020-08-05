أخبار العلوم والتكنولوجيا | نوكيا تطلق هاتف Nokia C3 رسميًا بـ 1600 جنيه.. ريلمي تطرح Realme V5 بسعر رخيص وبطارية 5000 مللي أمبير

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها ستطلق خدمة بث الألعاب السحابية، المعروفة باسم " المشروع إكس كلاود"، في 15 سبتمبر المقبل، حصريا على الأجهزة المعتمدة على نظام تشغيل "أندرويد".



