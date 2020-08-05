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أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعي يخفض سن شهادة "رد الجميل" إلى 60 عاما

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:35 ص
نيفين القباج وزير
نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي
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كتب محمد عبد المنعم
صرحت نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، بأنه في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامة بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن من ذوي الفضل وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية  لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تقرر خفض سن "شهادة رد الجميل" إلى 60 عامًا. 
 
وأشارت القباج في بيان، الأربعاء، إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمّة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات. 
 
وأوضحت أن أصحاب المعاشات أو الدخول في هذا السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة أكبر في الإدخار، لذلك تم تخصيص هذه الفئة بشهادة "رد الجميل " التي لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي ذات السياق أكد الاستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك ان بنك ناصر الإجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤيةالدولة للتنمية المستدامة 2030. 

وأفاد عشماوي بأن قيمة الوديعة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، 15% شهريا وتقرر ان يتم زيادة الحد الأقصي للشراء ليصل إلي 2 مليون جنيه للشخص الواحد. 

ويجري احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
 
وأكد عشماوي أن البنك مكلف سياسيًا واجتماعيًا كونه مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، وحرصًا من البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع.

وعن شروط الحصول علي الشهادات الإدخارية للبنك أوضح عشماوي أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة والرقم التأميني وتعتبر عائد الشهادة هي الاعلي في السوق المصرفي مما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوي الفضل.
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