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فن

بعد انفجار بيروت| "أنغامي"يطلق خدمة التبرع لضحايا لبنان.. تفاصيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:57 م
انغامي
انغامي
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شروق ابراهيم
أطلق تطبيق أنغامي خدمة خاصة لمستخدميه من أجل جمع تبرعات لعدد من المؤسسات الطبية والخيرية لمساعدة المتضررين من انفجار مخزن مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات واصاب الالاف. 


وتذهب التبرعات الأونلاين عبر تطبيق أنغامي الى الصليب الاحمر اللبناني.

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر سوشيال ميديا تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.
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