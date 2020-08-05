AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مقابل 4 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: أحمد فتحي مطلوب بالاسم للدوري الأمريكي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:54 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، مطلوب بالإسم للعب فى الدوري الأمريكي من ناديين.

وقال سيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " أحمد فتحي لاعب يملك خبرات عديدة سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، ولدينا عرضين من ناديي إندي إلفين وشيكاغو فاير وسيكون أيضًا العقد لمدة موسم واحد".
 
وأضاف: "المقابل المادي لأحمد فتحي يصل إلى 4 مليون دولار فى الموسم الواحد، ولكن المفاوضات ستكون مباشرة مع نادي بيراميدز بسبب توقيعه لهم فى يناير الماضي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد: إكرامي وأحمد فتحي إضافة كبيرة لـ بيراميدز

دكة البدلاء.. إسلام صادق يوضح أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

خبير لوائح: الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية للزمالك

أحمد سامي: بادجي لا يصلح للعب في الأهلي.. وصالح جمعة يحتاج لعلاج نفسي

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة يكشفها مدير الجمارك اللبنانية عن شحنة نترات الأمونيوم

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

مدبولي: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم جائحة كورونا

العزف وسط الركام ومنقذة الرضع.. مشاهد من انفجار بيروت "الدموي"

سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

ليس له علاج.. تفاصيل مرض محمود ياسين الذي كشفت عنه زوجته؟

AdvertisementS

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

أخبار الأهلي.. هيدرسفيلد يصدم النادي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي.. النصر السعودي يكشف حقيقة طلب ضم كهربا

قرار جديد من الخطيب لقطاع الناشئين وتشكيل لجنة المواهب بالأهلي

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

أخبار الزمالك.. بنشرقي يرفض العروض من أجل الأبيض.. حقيقة رحيل شيكابالا للدوري الأمريكي

المقاولون العرب: لم نفسخ عقد حفني.. واللاعب لا يعرف معنى "الاحتراف"

لوك إيميل لـ صدى البلد: لم أصف جماهير يانج أفريكانز بـ"القردة"| ولا منافس لـ الأهلي على الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور