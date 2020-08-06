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سيارات

أبرزها بيجو .. شركات غيرت نشاطها فغزت صناعة السيارات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
العديد من شركات السيارات الشهيرة التي عملت بالتجارة في نشاطات أخرى غير التي تعرف بها حاليا ،ولكنها استطاعت أن تثبت نفسها في مجال صناعة السيارات بكل قوة .

بيجو
استطاعت بيجو قبل 207 أعوام بتحويل مطحنة الدقيق التابعة لهما إلى مصنع لإنتاج الشفرات والمطاحن حتي لمعت في عقلي الأخوين فكرة كانت هي الأساس في نجاح اسم بيجو فيما بعد ، وأساس شعارها أيضا كما يرمز لشعار الأسد مفتوح الفكين إلى المطاحن القوية والمهارة في التعامل مع المعادن.
وأنتجت بيجو أول دراجة لها في عام 1882 ، ثم أول سيارة للشركة في العام 1890 سبقتها دراجة ثلاثية العجلات بمحرك والتي ظهرت في العيان لأول مرة بمعرض UNIVERSELLE.


هوندا
كانت تصنع في البداية الدراجات واستمر ذلك حتى نهاية الحرب  العالمية ، وعرفت هوندا بصناعة المحركات وفي بداية الستينات قامت بتصنيع أول سيارة عرفت بها ولاقت نجاح كبير وحققت الشركة اقتحام كبير في السوق الأمريكية.  

وبيعت ملايين من سيارتها هوندا سيفيك عام 1976 كما أصبحت أكورد السيارة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة. بعد هذه النجاحات، أصبحت هوندا ثالث مُصَنِع للسيارات في اليابان، بعد "تويوتا" و"نيسان".

سامسونج

من المعروف أن شركة سامسونج اشتهرت بإنتاج أجهزة الهواتف، والأجهزة الكهربائية ولكنها استطاعت بالتعاون مع شركة نيسان اليابانية التي قامت بإصدار نسخ من سيارتها ماكسيما  في كوريا تحت اسم سامسونج إس كيو 45 وموديلات أخرى لرينو .
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كما استطاعت الشركة الدخول في مجال السيارات ذاتية القيادة وكشفت الشركة أيضا عن قرارها الجديد لتصنيع قطع غيار لسيارات شركات أخرى لتكتسب الخبرة اللازمة في هذا المجال.
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