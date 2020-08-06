600 جنيه حد أدنى لإيجارات المحلات بزيادة 10% كل 3 سنوات.. مشروع قانون

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم للمحلات، بهدف فض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية، فى ظل انخفاض القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.









وأكد مخاليف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الإيجار القديم للمحلات ينص على أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحل ضعف القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، بحيث تصل إلى 600 جنيه، على أن تزيد كل 3 سنوات بنسبة 10%.









وكشف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون الإيجار القديم إلى الأمانة العامة للبرلمان منذ أكثر من أسبوعين، إلا أنه كان هناك عدم دستورية فى بعض المواد الخاصة بالمحلات فى مشروع القانون، وسينتهى منها قريبا.







