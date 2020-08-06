صحة شمال سيناء تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح اجمالي المحتجزين 20 حالة بكل من مستشفي العريش العام وبئر العبد المركزي والعزل المنزلي.
وأوضح الدكتور طارق كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، في بيان أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا وصل إلى 104 حالات ايجابية منذ بداية الجائحة.
وقال انه تم شفاء 271 مصابا بفيروس كورونا في مختلف مراكز المحافظة من إجمالي 404 حالة اصابة منذ بداية الجائحة .
وأشار إلى أن الحالات التي تم عزلها فى مستشفى العريش العام 6 حالات و3 حالات بمستشفى بئر العبد المركزى، 11 حالات عزل منزلى، وسجلت من بينها 20 حالة وفاة وشفاء 63 حالة.
وأوضح، ان هناك 68 حالة سلبية، وحالتين تحت البحث، وتم عزل منزلى بدون عينات لـ 231 حالة وشفي منهم 208 حالة، ووضع تحت العزل 23 حالة.
ولفت الدكتور طارق شوكه ' الي أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم .
وأوضح الدكتور طارق كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، في بيان أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا وصل إلى 104 حالات ايجابية منذ بداية الجائحة.
وقال انه تم شفاء 271 مصابا بفيروس كورونا في مختلف مراكز المحافظة من إجمالي 404 حالة اصابة منذ بداية الجائحة .
وأشار إلى أن الحالات التي تم عزلها فى مستشفى العريش العام 6 حالات و3 حالات بمستشفى بئر العبد المركزى، 11 حالات عزل منزلى، وسجلت من بينها 20 حالة وفاة وشفاء 63 حالة.
وأوضح، ان هناك 68 حالة سلبية، وحالتين تحت البحث، وتم عزل منزلى بدون عينات لـ 231 حالة وشفي منهم 208 حالة، ووضع تحت العزل 23 حالة.
ولفت الدكتور طارق شوكه ' الي أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم .