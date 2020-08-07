مرسومان لترامب ضد مالكي "تيك توك" و "وي تشات" ..شاهد

عرضت قناة العربية تقريرا عن مرسومين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مالكي تطبيق "تيك توك" و "وي تشات" لمدة ٤٥ يوما.





ومنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اي تعامل مادي إمريكي للتطبيق الالكتروني "تيك توك" و "وي تشات" خلال ٤٥ يوما.





وأوضح التقرير أن قبل ذلك وافق مجلس الشيوخ الامريكي علي مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة.





ومنعت شركة تويتر Twitter بشكل مؤقت حساب حملة الرئيس دونالد ترامب من التغريد على منصتها بعد نشر ترامب مقطع فيديو يحتوي على ادعاءات كاذبة حول فيروس كورونا.





ونشر ترامب تغريدة تنتهك السياسات الخاصة بموقع تويتر وفيديو يتضمن معلومات مضللة متعلقة بفيروس كورونا.