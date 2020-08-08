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فن

برفقة أمينة خليل.. حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد توأم روحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
روج الفنان حسن الرداد لفيلمة القادم  "توأم روحي " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام.

ونشر حسن الرداد بوستر الفيلم  و كتب معلقا :  Very soon.

"توأم روحي " تدور أحداثة في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد و أمينة خليل.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى: 
منورين الدنيا  ، كلنا مستنين ، احلي ناس 

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يذكر ان شارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل "شاهد عيان"، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي.

وجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.
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