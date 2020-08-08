برلماني: لا يجوز إجراء انتخابات البرلمان المقبلة في هذه الحالة

طالب النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة إرسال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد موافقة البرلمان السابقة على قانون انتخابات مجلس النواب.





وأكد "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون تقسيم الدوائر مكمل لقانون مجلس النواب ولا يجوز إجراء انتخابات بدون هذا القانون، منوها بحل برلمان الإخوان في 2012 بحكم من المحكمة الدستورية العليا بسبب عدم تكافؤ الفرص في تقسيم الدوائر.





وأوضح أن الدستور نص على مراعاة عدد السكان والتوزيع السكاني خلال إجراء الانتخابات، بحيث يتم تقسيم عدد المواطنين بالدوائر على النواب، وطبقا لقانون مجلس النواب الحالي فمن المتوقع أن تكون كل دائرة بها 284 ألف مواطن مسئول عنهم نائب.





ونصت المادة 3 من قانون انتخابات مجلس النواب الجديد والمتعلقة بنظام وطريقة الانتخاب على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة فى القانون الحالى.





وأشار النائب إلى أنه من المتوقع ان يتقدم ائتلاف الأغلبية دعم مصر، بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما فعل في قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ أو تتقدم به الحكومة.